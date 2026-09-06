OVERASSELT (ANP) - Het onderzoek in Overasselt na het grove geweld eerder deze week is zondag weer hervat. "We treffen nog steeds voorwerpen aan die bij het incident horen", meldt de politie. Om wat voor voorwerpen het gaat, maakt de politie niet bekend.

In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde Jan G. (28) in de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd daarbij doodgeschoten en twee agenten raakten gewond.

De politie kamt onder meer het gebied rondom de woning uit op zoek naar voorwerpen en sporen die verband houden met de massale schietpartij. De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens gevonden. Zaterdag werd onder meer met metaaldetectoren gezocht en daarbij werd volgens De Gelderlander in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden.

32 verdachten van de schietpartij zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen in contact staan met hun advocaat.