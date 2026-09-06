BERLIJN (ANP) - Duitsland komt met maatregelen die Russische sabotage en hybride aanvallen tegen het land moeten tegengaan. Dat meldt Bild, dat daartoe een plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken inzag.

Zo wil het land een zogenoemde Cyberdome optuigen, een landelijk 'schild' tegen de vele dagelijkse cyberaanvallen waarmee het land kampt. Dat moet bestaan uit een netwerk van digitale sensoren, die hackers vroegtijdig moeten detecteren en hinderen.

Daarnaast wil het land organisaties als water- en energienetbeheerders en defensiebedrijven de bevoegdheid geven drones actief te weren. Verder moet de politie worden uitgebreid met snel inzetbare, mobiele teams die op belangrijke plaatsen worden gestationeerd.

Spionnen

Ook wil het land AI-systemen aanwenden om spionnen te traceren. Als voorbeeld worden biometrische gezichtsherkennings- en videosystemen op treinstations genoemd, waarvan de data vervolgens middels AI automatisch wordt geanalyseerd.

De plannen volgen na een incident met meerdere drones op en rond de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd, niet ver van een Oekraïens toestel, een explosieve maar gemankeerde drone aangetroffen. Later werden ook elders in de buurt twee drones aangetroffen.

Brede steun

Na onderzoek wees Duitsland begin september de beschuldigende vinger naar Rusland. Als sanctie kondigde het land aan het Ruslandhuis in Berlijn en het consulaat-generaal in Bonn te sluiten. Rusland reageerde door vestigingen van het Goethe-Institut in het land te sluiten.

In Europa vond Duitsland afgelopen week brede steun. Meerdere bewindslieden veroordeelden het handelen van Rusland. Sommige landen, waaronder Nederland, ontboden hun Russische ambassadeur. De EU bereidt bovendien nieuwe sancties tegen het Kremlin voor.