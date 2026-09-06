Diverse Amerikaanse steden willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day gaan vieren. Op deze dag moeten volgens Amerikaanse media met verschillende initiatieven de nalatenschap en levensvisie van de overleden Amerikaanse zangeres onder de aandacht komen. De dag is gekozen als verwijzing naar een van haar grootste hits, het lied 9 to 5. De titel kan worden gelezen als 9/25, de manier waarop in het Engels 25 september wordt genoteerd.

Verschillende steden hebben al gemeld wat zij willen doen om Parton te eren. Zo is er in New Orleans een grote parade met zang en dans waarbij geld wordt ingezameld voor de Imagination Library, een succesvol boekenproject van Parton om kinderen aan het lezen te krijgen. In Lexington in de staat Kentucky vindt een avond plaats met lokale musici en gratis activiteiten voor gezinnen. In New York, Tennessee en Texas hebben politici gezegd nog na te denken over de precieze invulling, maar hebben zij wel de wens uitgesproken om een vaste traditie van Dolly Parton Appreciation Day te maken.

Overigens riep Tennessee eerder dit jaar 19 januari, de geboortedag van Parton, al uit tot Dolly Parton Day. Hiermee wilde de gouverneur de beroemdste artiest die de staat voortbracht eren.

Parton overleed eind augustus in Nashville op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De zangeres was mateloos populair onder een heel breed publiek. Zij was onder meer bekend van de hits Jolene, 9 To 5 en I Will Always Love You.