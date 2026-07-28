Koning Charles spreekt militairen op vliegbasis RAF Marham

De Britse koning Charles heeft een bezoek gebracht aan de militaire vliegbasis RAF Marham, waar hij zich liet informeren over de mogelijkheden van het F-35B Lightning-gevechtsvliegtuig. Het Britse hof deelt dinsdag beelden van het bezoek op Instagram.

Op de beelden is te zien hoe Charles uitleg krijgt bij het toestel. Ook ontmoette de koning militairen en hun families op de luchtmachtbasis en nam hij een kijkje in de cockpit, schrijft het Britse hof.

Daarnaast sprak hij met leden van de gemeenschap rond de vliegbasis, zoals vertegenwoordigers die zich bezighouden met weerbaarheid en klimaatverandering.