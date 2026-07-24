Première & JULIET toch uitgesteld door waterschade Beatrixtheater

UTRECHT (ANP) - De première van de nieuwe musical & JULIET wordt toch uitgesteld. De voorstelling zou vanaf begin september in het Beatrix Theater in Utrecht te zien zijn, maar de herstelwerkzaamheden na de grote waterschade in het theater duren langer dan gepland, meldt Stage Entertainment Nederland. De eerste try-out staat nu gepland op 24 september, de première is verplaatst naar 7 oktober.

De producent moest de negentien laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge! vorige week afgelasten vanwege waterschade. Door een technisch defect stonden de sprinklers op het podium bijna een halfuur aan en werden het decor en de technische apparatuur vernield door het water.

& JULIET, die vertelt wat er gebeurde ná het slot van het beroemde stuk Romeo en Juliet van Shakespeare, zou in eerste instantie vanaf 10 september in het Beatrix Theater te zien zijn. Bezoekers die al kaarten hadden voor de eerste twee weken krijgen bericht om de tickets om te boeken naar een andere datum.