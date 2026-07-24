Azerbeidzjan en Kroatië na jaar alweer weg op Junior Songfestival

Het Junior Eurovisie Songfestival telt dit jaar zestien deelnemende landen. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar, heeft de European Broadcasting Union (EBU) vrijdag bekendgemaakt.

Kroatië en Azerbeidzjan doen na hun terugkeer vorig jaar in het Maltese Ta' Qali, waar de juniorversie van het Eurovisie Songfestival dit jaar plaatsheeft, niet meer mee. Het deelnemersveld bestaat uit Albanië, Armenië, Cyprus, Frankrijk, Georgië, Ierland, Italië, Malta, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Polen, Portugal, San Marino, Spanje en Oekraïne.

Nederland is als enige bij alle edities van het Junior Eurovisie Songfestival aanwezig geweest. Vorig jaar verdedigde zangeres Meadow de Nederlandse eer. Wie dit jaar de afgevaardigde is, wordt in september bekend.

Het Junior Eurovisie Songfestival vindt dit jaar op 24 oktober plaats. Malta is voor de derde keer gastheer.