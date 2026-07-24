Gedegradeerd NAC versterkt zich met Seuntjens

BREDA (ANP) - Het gedegradeerde NAC Breda heeft zich voor de komende twee seizoenen versterkt met Mats Seuntjens (34). Dat meldt de club op de website. Seuntjens sluit zich maandag aan bij de selectie van trainer Carl Hoefkens.

Seuntjens keert zodoende terug bij de club waar hij zijn voetballoopbaan begon. Na zijn eerste periode bij de Bredase club speelde hij onder meer bij AZ, FC Utrecht, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk. De laatste seizoenen speelde hij bij FC Groningen, waar zijn contract deze zomer afliep.

"Ik ben trots dat ik de kleuren van NAC weer mag dragen", zegt Seuntjens op de website van NAC. "Mijn drive om voor NAC te knallen is enorm groot en samen met alles en iedereen gaan we volop strijden voor een terugkeer naar de Eredivisie."