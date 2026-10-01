VENLO (ANP) - De oorzaak van de brand begin augustus in het Limburgse natuurgebied Boschhuizerbergen blijft onduidelijk. Dat is de conclusie in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het Landelijk team Natuurbrandonderzoek dat donderdag werd gepresenteerd.

De brandweer zegt wel met zekerheid te kunnen stellen dat de brand niet is veroorzaakt door werkzaamheden, onontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval, is te lezen in het rapport. Ook vonkvorming van het spoor, dat dwars door het natuurgebied loopt, wordt als oorzaak uitgesloten. En het schrikdraad, waarmee delen van het gebied voor wild zijn afgezet, bevond zich ook niet in de buurt van de plek waar de brand begon.

Bij de brand in het natuurgebied bij Venray ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk midden in het bos ontstaan en kon het vuur zich snel verspreiden door een combinatie van onder meer droogte en de grote hoeveelheid brandbaar materiaal.