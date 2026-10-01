THESSALONIKI (ANP) - Virgil van Dijk was niet te spreken over het spel van het Nederlands elftal in de eerste helft tegen Griekenland in de Nations League. "We werden afgetroefd, dat is onacceptabel", zei de aanvoerder na het gelijkspel (2-2) in een eerste reactie bij de NOS.

Griekenland leidde bij rust met 2-0. Oranje wist zelf nauwelijks gevaarlijk te worden en maakte zelf veel fouten. "We kregen er geen tempo in en verloren de bal door het midden te snel. De tweede helft hebben we goede dingen laten zien, maar dat moet vanaf het begin", oordeelde Van Dijk, die aangaf dat bondscoach Xavi Hernández in de rust niet boos was of uitviel. "Het lag volledig bij de spelers en na rust lieten we zien hoe het moet."