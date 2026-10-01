Conrad Lant, zanger en bassist van de Britse metalband Venom, is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band donderdag bekendgemaakt op sociale media. Een doodsoorzaak is niet gedeeld.

"Meer dan veertig jaar vormden Conrads stem, bas en visie het hart van Venom", schrijven zijn bandleden. "Hij creëerde iets dat heavy muziek voorgoed veranderde." Volgens de band was Lant, die ook wel Cronos werd genoemd, "compromisloos, onbevreesd en onmiskenbaar".

Venom werd eind jaren zeventig opgericht. De metalband bracht in 1981 het debuutalbum Welcome to Hell uit.