Rapport over psyche moordverdachte Lisa nog niet gereed

AMSTERDAM (ANP) - Het rapport van het Pieter Baan Centrum met bevindingen over de psyche van de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa wordt op zijn vroegst eind oktober verwacht. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een nieuwe inleidende zitting in de zaak tegen verdachte Chris Jude (23).

De verdachte heeft bekend dat hij haar in de nacht van 19 op 20 augustus 2025 aan de Holterbergweg in Duivendrecht heeft aangevallen en doodgestoken. Het meisje was na een avond uit op de fiets op weg naar haar ouderlijk huis in Abcoude.

Jude heeft ook toegegeven dat hij op 15 augustus 2025 een 30-jarige vrouw op zeer gewelddadige wijze heeft verkracht aan de Weesperzijde in Amsterdam. Ook een poging tot verkrachting in Amsterdam, vijf dagen daarvoor, heeft hij bekend.

Nieuwe zitting

De politie hield de verdachte aan op 21 augustus in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Amsterdam-Zuidoost. Jude was voor het eerst niet aanwezig op de zitting. Ook de familie van Lisa was er niet bij.

Op 2 november staat een nieuwe zitting gepland.