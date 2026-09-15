Prinsessen Ariane en Alexia duiken opnieuw in kledingkast Máxima

Prinses Ariane en prinses Alexia zijn voor Prinsjesdag opnieuw in de kledingkast gedoken van hun moeder koningin Máxima. Dat meldt koningshuisverslaggever Josine Droogendijk op haar website Modekoningin Máxima.

Prinses Alexia verscheen met een paarse hoed van Maison Michel en deze komt uit Máxima's collectie.

Prinses Ariane droeg een bordeauxrode japon van ontwerper Jan Taminiau, die Máxima tijdens Prinsjesdag in 2019 droeg. Het hoofddeksel van Ariane komt volgens de koningshuisverslaggever ook van Máxima, maar ze liet deze wel eerst vermaken. Zo was er bij Máxima sprake van twee brede banden en droeg Ariane het haaraccessoire met één band.

Prinses Amalia koos voor een olijfgroene jurk met capemouw van Rachel Gilbert.