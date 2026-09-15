Koning en familie keren terug naar paleis voor balkonscène

Koning Willem-Alexander is op de terugweg van de Koninklijke Schouwburg naar Paleis Noordeinde. De koning droeg dinsdagmiddag de troonrede voor en keert nu met de rest van het koninklijk gezelschap naar het paleis voor de traditionele balkonscène.

De koning werd ook dit jaar weer vergezeld door koningin Máxima, zijn drie dochters en zijn broer prins Constantijn en schoonzus prinses Laurentien.

De koninklijke stoet vertrok rond 14.00 uur vanaf de Haagse schouwburg, waar de laatste jaren de zogeheten Verenigde Vergadering der Staten-Generaal plaatsvindt op Prinsjesdag.