UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft vier vrouwen vrijgesproken van het plegen van grafschennis op begraafplaats Rusthof bij Amersfoort. Het Openbaar Ministerie had in de zaak taakstraffen van 40 tot 200 uur geëist tegen de vrouwen die op 11 september 2021 deelnamen aan een paranormale sessie.

Ze plaatsten onder meer lichtgevende kattenspeeltjes op graven van kinderen en volwassenen om met overledenen te communiceren. In totaal 58 nabestaanden deden aangifte nadat een van hen op de begraafplaats bij de kindergraven een camera vond. Daarop stonden beelden van de séance.

De strafzaak is uniek, omdat de rechtbank moest bepalen of paranormaal onderzoek een vorm van grafschennis is. "Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden bewezen dat de verdachten willens en wetens de nagedachtenis van de overledenen of het piëteitsgevoel van de nabestaanden hebben willen krenken en ook niet dat zij dit risico op de koop toe hebben genomen", oordeelt de rechtbank.