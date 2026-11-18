DEN HAAG (ANP) - De Europese justitiedienst Eurojust meldt dat er een verdachte is aangehouden na grootschalige bommeldingen die sinds 2024 zijn verstuurd in diverse Europese landen. Een team van de Tsjechische, Oekraïense, Slowaakse en Letse autoriteiten onderzocht de zaak. De meldingen werden verstuurd naar duizenden scholen, winkelcentra en andere instellingen.

In juli 2025 werd er al een verdachte geïdentificeerd, in Oekraïne. Deze vluchtte naar Belarus voordat de politie hem kon verhoren. Bij zijn terugkeer in Oekraïne afgelopen september is hij opgepakt.

De afgelopen weken zijn er ook grootschalige bommeldingen gedaan in meerdere Europese landen zoals Italië, het VK en Ierland. Ook werden dit soort meldingen gedaan bij tientallen Europese vluchten. Het is nog niet duidelijk wie hier verantwoordelijk voor is. Experts spreken van de mogelijkheid van een hybride aanval.