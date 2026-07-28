Willem II haalt verdediger Ter Avest terug naar Nederland

TILBURG (ANP) - Willem II haalt Hidde ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige verdediger komt transfervrij over van Oxford United en tekent een contract voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar.

Ter Avest begon zijn profcarrière bij FC Twente, waarna hij van medio 2018 tot januari 2021 onder contract stond bij het Italiaanse Udinese. Hij speelde vervolgens voor FC Utrecht, voordat hij in 2024 naar Oxford vertrok.

"Hidde heeft zich in de Eredivisie ruimschoots bewezen en brengt veel ervaring met zich mee", zei technisch directeur Freek Heerkens op de clubsite. "We zijn dan ook erg blij dat hij uiteindelijk voor Willem II heeft gekozen. Met zijn kwaliteiten en ervaring verwachten we dat hij zowel binnen als buiten de lijnen van waarde zal zijn voor onze selectie."