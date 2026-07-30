Rijn bij Lobith staat op laagste peil ooit gemeten

LOBITH (ANP) - De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Op donderdag werd bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt, een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, laten data van Rijkswaterstaat zien. Daarmee is het laagterecord van 6,48 meter uit augustus 2022 verbroken.

Rijkswaterstaat verwacht dat de stand van de Rijn de komende dagen nog verder zal zakken. Ook de hoeveelheid water die vanuit Duitsland het land binnenstroomt is met 692 kubieke meter per seconde extreem laag. Normaal voert de Rijn deze tijd van het jaar meer dan twee keer zoveel water af.