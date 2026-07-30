Haakon en Mette-Marit mogen steiger van vakantiehuis vernieuwen

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben goedkeuring gekregen om de steiger te vervangen van hun vakantiehuis op het eilandje Flatholmen in de gemeente Risør. Het kroonprinselijk paar wilde ook een duikplank aanleggen, maar deze aanvraag is afgewezen, schrijft de Noorse zender TV 2.

De steiger werd vorig jaar door storm Amy vernield en moet daarom worden vernieuwd. Een lokale ambtenaar raadde de gemeente af om de aanvraag van de duikplank goed te keuren. In de uiteindelijke reactie van de gemeente staat dat de aanvraag voor de duikplank daarom is ingetrokken.

Een woordvoerder van het Noorse hof heeft aan TV 2 laten weten dat Haakon en Mette-Marit de kosten van de verbouwing uit eigen zak betalen. De kroonprins en kroonprinses kochten het vakantiehuis in 2008.