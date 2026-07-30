Voorlopig geen extra landelijke droogtemaatregelen nodig

DEN HAAG (ANP) - Ondanks de aanhoudende droogte en de steeds lagere wateraanvoer uit de grote rivieren is het voorlopig niet nodig om extra landelijke of bovenregionale maatregelen te nemen. Dat melden diverse ministeries, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en de drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg, waarin ze de situatie rond de droogte bespreken. Sinds half juli is sprake van een watertekort in Nederland.

De betrokken partijen stemmen in deze situatie iedere week samen af welke maatregelen nodig zijn om het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken en te verdelen. Zo werd Stuw Hagestein in de Lek, in de provincie Utrecht, deels opengezet om het zoute zeewater dat landinwaarts trekt weg te spoelen. Ook ging vorige week het Twentekanaal dicht voor de scheepvaart. Dat was volgens Rijkswaterstaat om "onherstelbare schade" te voorkomen aan het achterland, zoals de al verzwakte kades van het aansluitende Kanaal Almelo-De Haandrik. Meer van zulke maatregelen zijn voorlopig niet nodig.