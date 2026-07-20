Rob van Bree nieuwe politiechef Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Rob van Bree wordt de nieuwe chef van de Amsterdamse politie. Hij volgt per 14 december Peter Holla op, die met pensioen gaat. Van Bree werkte vijf jaar bij de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, die zware en georganiseerde criminaliteit, terrorisme en buitenlandse inmenging bestrijdt. De politie meldt verder dat Van Bree zich heeft ingezet voor de verbetering van de werkcultuur bij de politie.

Holla zegt "heel blij" te zijn met Van Bree als zijn opvolger. "Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de juiste man is op deze plek; hij verstaat zijn vak en weet wat er speelt binnen de organisatie en buiten op straat. Zijn ervaring en leiderschapsstijl passen goed bij de Eenheid Amsterdam."

Van Bree was eerder commandant van de mobiele eenheid en hoofd van de afdeling Operatiën in Noord-Holland en Midden-Nederland. Naast zijn werk studeerde hij politicologie aan de VU in Amsterdam.