KRO-NCRV onderzoekt kunstmysteries in nieuwe jeugdserie

KRO-NCRV komt volgende maand met de nieuwe vijfdelige jeugdserie I AM - Investigation Art Mysteries. In de documentaireserie onderzoeken filmmakers Martijn Blekendaal en Finbarr Wilbrink onopgeloste mysteries uit de kunstwereld, zoals de identiteit van straatkunstenaar Banksy.

In de serie duiken de makers ook in raadsels rond onder anderen Jean-Michel Basquiat, Alice Neel, Joseph Beuys en Richard Mutt, het pseudoniem waaronder het beroemde urinoir Fountain werd ingediend. Aan de hand van de kunstmysteries komen ook thema's als identiteit, vriendschap, eerlijkheid en moed aan bod.

De eerste aflevering, waarin de vraag centraal staat wie Banksy is en waarom de straatkunstenaar anoniem blijft, is vanaf 9 augustus te zien in ZappDoc op NPO 3. Daarna verschijnen wekelijks nieuwe afleveringen. De serie is ook te streamen via NPO Start.