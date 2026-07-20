Opnames Harry Potter-serie 'flinke uitdaging' door strenge regels

De opnames van de nieuwe Harry Potter-serie van HBO zijn volgens cameraman Adriano Goldman een flinke uitdaging door de strenge regels rond de jonge hoofdrolspelers. Goldman zei dat in een interview met regisseur André Pilli, te vinden op zijn YouTube-kanaal.

"Je moet ontzettend snel werken en hoe sneller je gaat, hoe meer je inlevert op kwaliteit", zegt Goldman. "Je moet vrijwel alle scènes vooraf opnemen terwijl de kinderen in de klas zitten."

De drie jonge hoofdrolspelers, Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Wemel) en Arabella Stanton (Hermelien Griffel), zijn volgens Goldman telkens maar ongeveer anderhalf uur beschikbaar op de set. In die tijd moeten meerdere scènes worden opgenomen. Daardoor worden veel scènes buiten de chronologische volgorde gedraaid.

Warner Bros. bouwde eerder een tijdelijke school op de opnamelocatie in Leavesden, zodat de jonge acteurs hun lessen kunnen combineren met de opnames van de serie.