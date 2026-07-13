De Belgische koning Filip heeft maandag vertegenwoordigers van de Verenigde Staten ontvangen. Dat deed de koning in "het kader van de 250e verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten", schrijft het Belgische hof op Instagram.

Onder anderen de ambassadeur van de Verenigde Staten in België en de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten bij de NAVO en bij de Europese Unie kwamen op bezoek bij de koning. Op beelden is te zien hoe Filip met zijn gasten in gesprek gaat en poseert in het Koninklijk Paleis in Brussel.

Eerder op de dag kreeg het Belgische staatshoofd nieuwe ambassadeurs van Botswana, India, Chili en Brunei op bezoek. Zij overhandigden hun geloofsbrieven aan de koning.