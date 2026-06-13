EAST ‌RUTHERFORD (ANP/RTR) - Marokko wil op het WK bewijzen dat het land geen underdog meer is. Dat heeft bondscoach Mohamed Ouahbi in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Brazilië gezegd.

"Brazilië is niet bang, en wij zijn ook niet bang", zei hij op de persconferentie. "We hebben een nieuwe status bereikt. We worden veel meer gerespecteerd en we moeten ons dat zelf ook eigen maken voor de lange termijn. Nu, als Marokko meedoet aan een toernooi, moet het voor de titel gaan."

Marokko eindigde bij het WK in 2022 in Qatar als vierde nadat het in de knock-outfase Spanje en Portugal had uitgeschakeld.

De bondscoach zei behalve de afgehaakte spelers Nayef Aguerd en Abde Ezzalzouli over een fitte selectie te beschikken voor het duel in New York New Jersey Stadium. "We hoeven Brazilië niet te vrezen. We hebben onze uitgangspunten en waarden en we weten waar we voor spelen. Het is een prestigieuze wedstrijd. Een eervol duel om ons toernooi mee te beginnen."