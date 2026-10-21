Rover eist gelijke behandeling trein- en vliegreiziger

AMERSFOORT (ANP) - Het is oneerlijk dat treinreizigers meebetalen aan grenscontroles en vliegreizigers niet. Dat vindt reizigersorganisatie Rover. De belangenvereniging hekelt bovendien de organisatie van de grenscontroles voor treinreizen. Daardoor zouden Eurostar-treinen te laat vertrekken en stoelen leeg blijven.

De internationale hogesnelheidstreindienst Eurostar betaalt volgens Rover zo'n 6 miljoen euro voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee op Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Deze kosten zouden worden doorberekend in de treintickets. Terwijl de vliegreiziger volgens de reizigersorganisatie een "snelle, door de staat betaalde controle krijgt".

Rover roept de Tweede Kamer op om de marechaussee op beide stations vanaf 1 januari te voorzien van e-gates en "de grenscontroles ook voor treinreizigers gewoon te betalen uit de rijksbegroting zoals al decennia het geval is met de marechaussee op Schiphol voor vliegreizigers".