Komedie Wen er maar aan grote hit: in 2 weken 250.000 bezoekers

De komedie Wen er maar aan, van en met actrice Maike Meijer, ontpopt zich tot een van de grootste bioscoophits van het jaar. De verfilming van haar eigen boek over de overgang heeft binnen twee weken tijd meer dan 250.000 bezoekers getrokken.

Dat maakte distributeur Dutch FilmWorks woensdag bekend. Het gebeurt zeer zelden dat een Nederlandse film dit aantal binnen zo'n korte tijd haalt.

Wen er maar aan gaat over een actrice van 50 die worstelt met de overgang. Opeens is haar seksleven een probleem, vinden filmregisseurs haar te oud voor rollen en heeft ze het idee dat niemand meer op haar zit te wachten. Andere rollen zijn weggelegd voor Bas Hoeflaak, Bianca Krijgsman, Hadewych Minis en Beppie Melissen. Wen er maar aan werd geproduceerd door Kepler Film.

Als de komedie dit tempo aanhoudt, wordt op korte termijn de status van Platina Film behaald. Deze onderscheiding krijgen Nederlandse films als ze meer dan 400.000 bezoekers trekken. De laatste Platina Film werd begin 2024 uitgereikt.