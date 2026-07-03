AMSTERDAM (ANP) - In 2025 heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, meldt wethouder Zita Pels (volkshuisvesting) aan de gemeenteraad. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie.

Volgens Pels is het resultaat onder meer te danken aan efficiëntere handhaving en betere samenwerking met de woningcorporaties. Daardoor kan leegstand sneller worden aangepakt. "Door een goede handhaving zorgen we ervoor dat woningen beschikbaar zijn voor wie ze echt nodig heeft, dat ze bovendien van goede kwaliteit zijn en dat misstanden worden aangepakt", schrijft de wethouder.