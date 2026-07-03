Snow Patrol heeft als eerste de nieuwe Official Charts Hall of Fame Award van de Britse Official Charts Company ontvangen. De onderscheiding werd vrijdag uitgereikt ter ere van het twintigjarig jubileum van het album Eyes Open.

De nieuwe prijs wordt jaarlijks toegekend aan de artiest achter het best verkochte album of de best verkochte single van een jaar. Eyes Open, met daarop hits als Chasing Cars, Open Your Eyes en You're All I Have, was in 2006 het bestverkochte album van het Verenigd Koninkrijk.

Frontman Gary Lightbody noemde de onderscheiding bij het in ontvangst nemen van de prijs "geweldig". "Dit album betekent ontzettend veel voor me. Het gaf ons toegang tot een wereld waarvan we nooit hadden gedacht dat we er deel van zouden uitmaken", zei hij.

De prijs is ingesteld ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Britse albumlijst. Op 24 juli verschijnt een jubileumuitgave van Eyes Open.