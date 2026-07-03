Productiemaatschappij Millstreet Films heeft de filmrechten van de debuutroman Uf van journalist, presentator en schrijver Jojanneke van den Berge verworven. Het productiebedrijf, bekend van de tv-serie Máxima, wil de roman verfilmen en ontwikkelen tot een dramaserie, zo maakte Millstreet Films vrijdag bekend.

De roman speelt zich af binnen een vrouwencorps in Utrecht en volgt studente Eline Balfour. Volgens producent Rachel van Bommel biedt het boek een inkijkje in een voor velen gesloten wereld. "Hoe ver ga je om erbij te horen? En hoe vind je je eigen stem binnen een systeem dat wil dat je je aanpast? Vanuit dat vrouwelijke perspectief, is Uf voor ons een ontzettend spannend en relevant uitgangspunt voor een dramaserie", aldus Van Bommel.

Alix van der Goes en Jikkie Schelling schrijven de serie. Zij maakten eerder voor Millstreet Films de serie La Vida Barcelona. Wanneer de productie Uf begint en wie de hoofdrollen spelen, is nog niet bekend.