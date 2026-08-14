HEESCH (ANP) - De twee mensen die vrijdagochtend om het leven kwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Heesch zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Oss. Dat bevestigt de politie. Daarnaast raakten zes personen gewond. Een politiewoordvoerder weet niets over de ernst van de verwondingen.

Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die onderweg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken. Bij het ongeval waren vier auto's betrokken.

Tractoren mogen niet op de snelweg rijden, maar de politie en het Openbaar Ministerie besloten niet in te grijpen.