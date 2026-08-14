AMSTERDAM (ANP) - Louis van Gaal heeft Xavi succes gewenst met zijn nieuwe functie als bondscoach van het Nederlands elftal. "Gefeliciteerd Xavi. Veel geluk mijn vriend", schrijft hij op Instagram waarop ook een groepsfoto van FC Barcelona te zien is met een jonge Xavi en trainer Van Gaal.

De KNVB maakte woensdag bekend dat Xavi bij Oranje de opvolger is van Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko op het WK vertrok. Hij is een contract voor vier jaar overeengekomen. Van Gaal had laten weten dat hij openstond voor een vierde termijn als bondscoach van Nederland.

Xavi prees Johan Cruijff en Rinus Michels in een persbericht van de KNVB over zijn aanstelling. "Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal bij wie ik mijn debuut maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach", zei de voormalig middenvelder.