K-popgroep Stray Kids heeft voor het eerst de nummer 1-positie in de Album Top 100 veroverd. Het vorige week uitgekomen album THIS & THAT debuteert bovenaan, heeft samensteller GfK Dutch Charts bekendgemaakt.

Stray Kids scoorde negen keer eerder een notering in de Nederlandse albumlijst. De platen 5-STAR en KARMA deden het tot deze week het beste, met ieder een derde plaats als hoogste positie. De achtkoppige boyband bestaat al sinds 2018 en gaf in juli vorig jaar nog een optreden in de Johan Cruijff ArenA.

Net buiten de top vijf scoort de Britse zangeres Olivia Dean haar derde notering met haar al vijf jaar oude ep Growth. Vorige week verscheen een nieuwe speciale editie op vinyl, wat voor een binnenkomst op 6 zorgt. In de vinyllijst komt Growth tegelijkertijd binnen op de eerste plaats.

Growth haalde tot dusver nooit een notering. Dean brak pas vorig jaar bij het grote publiek door dankzij haar tweede album The Art of Loving waarop de hits Man I Need en So Easy (To Fall In Love) staan. Sinds de release van The Art of Loving in oktober vorig jaar is het album nog geen enkele keer buiten de top 10 gevallen.

Album Top 100 week 33

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Stray Kids - THIS & THAT

2. (1) Ariana Grande - petal

3. (2) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

4. (3) Michael Jackson - Thriller

5. (4) Lil Kleine - F*CK KLEINE

6. (-) Olivia Dean - Growth

7. (5) Bruno Mars - The Romantic

8. (8) SIENNA SPIRO - Visitor

9. (7) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

10. (10) Olivia Dean - The Art of Loving