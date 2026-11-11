ROTTERDAM (ANP) - "Ik hoop dat ik op een dag weer normaal in een spiegel kan kijken en kan zeggen dat ik trots op mezelf ben." Dit verklaarde een van de slachtoffers in een grote onlinemisbruikzaak woensdag in de rechtbank in Rotterdam.

Een 40-jarige man uit het Limburgse Herten staat daar terecht omdat hij verdacht wordt van het online misbruiken van 245 minderjarige meisjes. Op de computer, de telefoon en een USB-stick van verdachte P. werden bijna 6000 beelden van kindermisbruik gevonden.

Uit de zes slachtofferverklaringen komt een beeld naar voren dat de slachtoffers tot op de dag van vandaag kampen met de gevolgen van het onlinemisbruik. De destijds minderjarige meisjes zeggen dat ze nog altijd leven met schaamte, angst, verdriet en psychisch lijden.

Een slachtoffer vertelde de rechter hoe de gebeurtenissen haar zelfbeeld hebben aangetast. "Ik zit vaak na te denken over hoe ik mezelf kan vergeven. Ik vind mezelf vies. Ik ben boos op mezelf." Ook is ze bang wanneer ze iemand ziet die op de verdachte lijkt.