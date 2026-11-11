ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft FC Utrecht in een oefenwedstrijd verslagen. In Rotterdam werd het 3-2 voor het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst, dat zondag in de Eredivisie met 5-3 verloor bij sc Heerenveen en de koppositie kwijtraakte aan PSV.

Gonçalo Borges opende na drie minuten de score voor Feyenoord. Davy van den Berg bracht FC Utrecht langszij. Na rust scoorden Pieter van Maarschalkerwaard en Theodoros Delianidis voor Feyenoord. Dani de Wit bepaalde in de 87e minuut de eindstand op 3-2.

Feyenoord, dat de laatste vijf officiële wedstrijden in de Eredivisie en Champions League niet wist te winnen, hervat de competitie volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior.