Standbeeld Aletta Jacobs in centrum van Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Aletta Jacobs, die als eerste vrouw officieel aan een Nederlandse universiteit mocht studeren, krijgt een standbeeld in het centrum van Den Haag. Dat moet aan de Wijnhaven worden neergezet, niet ver van de campus van de Universiteit Leiden. "Een passende locatie", aldus wethouder Lotte van Basten Batenburg.

Volgens Van Basten Batenburg moet het beeld uiterlijk eind 2028 worden onthuld. Dat is ruim op tijd voor de herdenking van de honderdste sterfdag van Aletta Jacobs op 10 augustus 2029, laat de wethouder weten.

Aan het beeld wordt al jaren gewerkt. Oud-Kamervoorzitter en toenmalig gemeenteraadslid Jeltje van Nieuwenhoven nam in 2017 het initiatief. Het was eerst de bedoeling dat het beeld bij de Hofvijver zou komen, maar die plek is volgens Van Basten Batenburg niet geschikt. "De schaal en uitstraling van het beoogde beeld verhouden zich niet goed tot het groene karakter en de overige beelden langs de Hofvijver", schrijft de wethouder.

Voorvechtster

Jacobs kreeg in 1871 toestemming om geneeskunde te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1878 rondde ze de studie af en werd ze de eerste vrouwelijke arts van Nederland. Ze was ook medeoprichter en voorzitter van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, die er met succes voor streed om ook vrouwen het kiesrecht te geven.

Bij de Rijksuniversiteit Groningen staat al een beeld van Aletta Jacobs. Ze is ook opgenomen in de Canon van Nederland, de lijst met de belangrijkste thema's uit de vaderlandse geschiedenis.