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Pieter-Christiaan deelt foto met Anita op haar 57e verjaardag

27 okt , 20:16Koningshuis
anp271026200 1
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Prins Pieter-Christiaan heeft op Instagram stilgestaan bij de 57e verjaardag van zijn vrouw, prinses Anita. "Happy Birthday A", schrijft de prins onder een foto waarop ze samen te zien zijn.
De prinses verschijnt doorgaans weinig in de publiciteit. Wel vergezelt ze de koninklijke familie meestal tijdens de nationale viering van Koningsdag en andere familieaangelegenheden.
Anita werd geboren op 27 oktober 1969 in het Zwitserse Neuchâtel. In 2005 trouwde ze in Apeldoorn met de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.
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