Fenerbahçe-trainer Kartal vertrekt na nederlaag tegen Galatasaray

ISTANBUL (ANP) - Ismail Kartal is niet langer trainer van Fenerbahçe. Dat maakte de Turkse voetbalclub dinsdag bekend via X. Zijn vertrek volgt op de competitienederlaag (2-1) van een dag eerder bij rivaal Galatasaray.

"De heer Ismail Kartal heeft zijn besluit om zijn functie neer te leggen aan het bestuur meegedeeld en we zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan", aldus de nummer 5 van de Turkse Süper Lig in een verklaring.

Het duel van maandag ontaardde na het laatste fluitsignaal in een vechtpartij op het veld. Fenerbahçe heeft de knokpartij dinsdag in een eerder statement veroordeeld. Oranje-international Nathan Aké ontbrak bij de club uit Istanbul met een spierblessure.

Ontslag

Kartal kondigde vorige maand na een Champions League-duel met AS Roma (1-1) publiekelijk zijn ontslag aan, maar bleef toen toch aan.

Fenerbahçe heeft na negen duels een achterstand van zes punten op koploper en stadsgenoot Galatasaray.