Documentaire NAZA bekroond op oudste documentairefestival van VS

De omstreden Gaza-documentaire NAZA heeft weer een prijs in de wacht gesleept. De film van regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor won volgens Deadline de Critics Prize op het Hot Springs Documentary Film Festival in Arkansas. Dit is het oudste documentairefestival van de VS.

Het is niet de eerste award die NAZA in de wacht sleept. De film werd in Venetië bekroond met de Grote Juryprijs, en geldt nu ook al als een serieuze kandidaat voor de Oscars. De film trekt op dit moment in veel Europese landen volle zalen. In Nederland trok NAZA in twee weken al meer dan 62.000 bezoekers.

In de film vertellen 24 mensen die werkzaam zijn in het Israëlische leger en de geheime dienst hoe Israël bepaalt welke vermeende Hamas-kopstukken zij gaan doden en hoeveel burgerslachtoffers daarbij mogen vallen in Gaza. Het leger noemt dit 'NAZA', oftewel 'nevenschade'. In de afgelopen drie jaar werden op die manier tienduizenden onschuldige mensen in Gaza gedood.

De Israëlische regering is niet blij met de film. Volgens premier Benjamin Netanyahu vertelt de documentaire een "vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal", al heeft hij die stelling niet met feiten onderbouwd. Netanyahu heeft wel een onderzoek ingesteld naar de bronnen die de makers hebben gebruikt voor hun documentaire.