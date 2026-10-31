Spaanse media: meer dan 500 migranten uit zee gered

MADRID (ANP) - Met de inzet van de Spaanse reddingsdienst zijn het afgelopen etmaal meer dan vijfhonderd migranten aan land gebracht. Zij waren in drie boten op weg naar de Canarische Eilanden, melden het Spaanse persbureau EFE en nieuwskanaal RTVC.

Op een boot die om 11.00 uur op zee werd ontdekt, zaten 151 vluchtelingen, de meesten mannen, onder wie acht kinderen. Zij zijn naar het eiland El Hierro overgebracht, 26 kilometer van de plek waar ze waren gevonden. De migranten, vooral afkomstig uit Senegal, Gambia en Guinee, zeiden dat ze zes dagen eerder vanuit Jinack in Gambia aan hun reis begonnen. Volgens hulpdiensten verkeerden ze in goede gezondheid.

In de vroege ochtend kwam op El Hierro nog een schip van de Spaanse maritieme reddingsdienst aan, met 244 mensen aan boord. Daarnaast zijn zaterdag 122 mannen overgebracht naar een opvangcentrum op Tenerife, nadat ze per boot El Hierro hadden bereikt.

El Mundo noemt ook nog een 'klein vaarschip' met 69 opvarenden in de wateren bij Gran Canaria.