Kansspelautoriteit waarschuwt Vbet om illegale WK-weddenschappen

DEN HAAG (ANP) - Gokwebsite Vbet heeft een waarschuwing gekregen van de Kansspelautoriteit. Volgens de toezichthouder heeft Vbet rond het WK voetbal weddenschappen aangeboden die niet zijn toegestaan. Zo konden mensen er wedden op gebeurtenissen zoals een inworp, overtreding, hoekschop of buitenspel.

Bij sportwedstrijden zijn niet alle wedopties toegestaan. Wedden op bepaalde gebeurtenissen tijdens een wedstrijd brengt volgens de Kansspelautoriteit een verhoogd risico op manipulatie van wedstrijden met zich mee. Dergelijke weddenschappen zijn in Nederland daarom verboden.

Vbet heeft de illegale gokmogelijkheden na tussenkomst van de toezichthouder direct uit zijn aanbod verwijderd. Het is echter niet de eerste keer dat de Kansspelautoriteit het bedrijf heeft aangesproken op verboden weddenschappen. Omdat nu opnieuw een overtreding is vastgesteld, is besloten een formele waarschuwing af te geven. Bij een volgende overtreding kan de Kansspelautoriteit handhavend optreden, bijvoorbeeld door een boete op te leggen.