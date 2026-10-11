ROTTERDAM (ANP) - Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus kan twee uur eerder worden hervat dan gedacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur bij Rotterdam-Delfshaven, waar zaterdag sprake was van brandstichting, zijn sneller gegaan dan gepland. Vanaf 21.00 uur kunnen er weer treinen rijden op het traject.

Zaterdagochtend woedde er een aangestoken brand bij een spoorbrug bij Delfshaven. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd en waren vijftien daarvan volledig doorgebrand.

ProRail dacht aanvankelijk dat zij en aannemer AssetRail minstens tot zondagavond 23.00 of maandagochtend nodig zouden hebben om de schade te herstellen en testen uit te voeren of het treinverkeer weer veilig kan hervatten. "De schade was aan het treinbeveiligingssysteem", zegt een woordvoerder van de spoorwegbeheerder desgevraagd. "Wij willen dus nul risico nemen."

Na overleg met vervoerder NS is besloten de dienstregeling twee uur eerder dan gepland op te starten.