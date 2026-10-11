LIVERPOOL (ANP) - Manchester City heeft ook de zesde competitiewedstrijd van dit seizoen in de Premier League gewonnen. De koploper nam in de topper tegen Liverpool na rust afstand: 0-3.

Ryan Gravenberch speelde een negatieve hoofdrol. De Nederlandse middenvelder van Liverpool kreeg in de beginfase van de tweede helft, vrij kort achter elkaar, twee gele kaarten. Met een man meer op het veld liep Manchester City snel weg. Spits Erling Haaland schoot drie minuten na de rode kaart van Gravenberch hard de openingstreffer binnen: 0-1.

De Belg Jérémy Doku krulde halverwege de tweede helft op fraaie wijze de bal in de rechterbovenhoek. Ook het derde doelpunt van Manchester City was een bijzonder mooie. Na een vlotte aanval door het centrum, met een slim overstapje, kon Rayan Cherki de bal in het doel schuiven: 0-3.

Naast Gravenberch had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats bij Liverpool. Jeremie Frimpong viel een kwartier voor tijd in. Cody Gakpo ontbrak vanwege de blessure die hij de voorbije interlandperiode bij Oranje opliep.