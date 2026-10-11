ROTTERDAM (ANP) - FC Groningen is in de Eredivisie naar de zesde plaats gestegen. Het elftal van trainer Dick Lukkien was in Rotterdam met 5-1 te sterk voor Excelsior. FC Groningen heeft na zes speelronden 14 punten en ontvangt volgende week zondag nummer 5 Ajax, dat op 15 punten staat.

Excelsior gaf voor rust twee doelpunten makkelijk weg aan FC Groningen. Na een slechte balaanname van Casper Widell kon Marco Rente in de zevende minuut profiteren: 0-1. In de 38e minuut blunderde doelman Stijn van Gassel na een indraaiende voorzet van Tika de Jonge. De keeper werkte de bal zelf in het doel: 1-2. Tussendoor was Excelsior op gelijke hoogte gekomen Irakli Yegoian, die een strafschop benutte.

FC Groningen kreeg na ruim een uur spelen ook een penalty, na een overtreding op Jorg Schreuders. Clubtopscorer Thom van Bergen faalde niet: 1-3. Halverwege de tweede helft scoorde Brynjólfur Willumsson en in blessuretijd bepaalde Rente met zijn tweede treffer de eindstand.

Excelsior had tot zondag dit seizoen pas negen treffers tegengekregen in de Eredivisie.