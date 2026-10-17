Twaalf aanhoudingen voor poging havenspoor onklaar te maken

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft zaterdag twaalf actievoerders van Kappen met Kolen aangehouden die een kolenspoor in de Rotterdamse haven onklaar wilden maken. De activisten wilden steentjes onder het spoor weghalen, maar werden tegengehouden door de politie.

Kappen met Kolen had met de steentjes "een monument voor de kringloop van het leven" willen bouwen om zo aandacht te vragen "voor de kwalijke gevolgen van steenkool voor klimaat, milieu en ecosystemen". Behalve in de haven van Rotterdam hebben demonstranten van de aan Extinction Rebellion gelieerde campagne de afgelopen jaren ook onder meer actie gevoerd tegen Tata Steel.