Harry Potter-actrice Bonnie Wright bevallen van tweede zoon

Bonnie Wright heeft haar tweede kind verwelkomd. De actrice, bekend uit de Harry Potter-films, deelde zaterdag op Instagram een foto van zoon Aster Sky Wright Lococo. Het kind van de 35-jarige Britse actrice en haar partner Andrew Lococo werd op 28 september geboren.

"Hij is vernoemd naar de stervormige bloem. Ons sterretje wordt overladen met liefde door zijn grote broer Elio", schrijft Wright. In 2023 werd hun eerste zoon Elio geboren. "Dank je wel, universum, voor mijn lieve stel jongens!" Ook deelt ze foto's van het gezin op pad met de pasgeboren baby en van Elio die zich over de kinderwagen buigt.

Wright en Lococo zijn in maart 2022 getrouwd. De actrice speelde in de Harry Potter-reeks de rol van Ginny Weasley, het zusje van Ron en later de vriendin van Harry Potter.