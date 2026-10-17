Koploper FC Barcelona boekt ruime zege bij Real Betis

SEVILLA (ANP) - FC Barcelona heeft ook zijn negende wedstrijd in La Liga gewonnen. De koploper van Spanje was in Sevilla met 5-2 te sterk voor nummer 3 Real Betis.

Lamine Yamal maakte de 1-0 van Barcelona, voordat Valentín Gómez de stand gelijktrok. Rodri en Gabriel Jesus zetten de bezoekers op 3-1, waarna Abde Ezzalzouli weer wat terugdeed namens Real Betis. Na een rode kaart van Facundo Bernal van de thuisploeg bouwden Eric García en Dani Olmo de voorsprong van Barcelona uit.

Barcelona heeft 27 punten na negen duels. De ploeg heeft al 39 keer gescoord in de competitie. Atlético Madrid volgt op 5 punten, Real Betis heeft 8 punten minder dan de koploper. Barcelona speelt dinsdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain.