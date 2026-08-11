Tweetal aangehouden voor bekladdingen Engelen en Bokhoven

ENGELEN (ANP) - De politie heeft twee mensen aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen vorige maand in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch, waar de dorpen onder vallen.

Het tweetal wordt ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli woningen en voertuigen te hebben beklad met "zeer kwetsende teksten". Het is al een aantal maanden onrustig in Engelen en Bokhoven door onder meer vernielingen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers.