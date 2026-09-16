LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Utrecht verbiedt opnieuw snelwegblokkade XR komende zaterdag

16 sep , 16:59Landelijk
anp160926190 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht heeft de aangekondigde snelwegblokkade van Extinction Rebellion (XR) komende zaterdag verboden. De actiegroep wil opnieuw demonstreren op de Ring A12 bij Utrecht, maar de gemeente staat dat niet toe. "Het betreden en blokkeren van een snelweg is verboden en strafbaar", staat op de website.
"Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht in Nederland. Dat recht kent echter ook grenzen." De gemeente wijst erop dat demonstraties op snelwegen "ernstige risico's" met zich meebrengen. Zowel voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers als voor de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten.
De gemeente heeft het Domplein aangewezen als alternatieve demonstratieplek.
Hoewel de snelwegblokkade niet is toegestaan, is verkeershinder op en rondom de Ring niet uit te sluiten. De gemeente Utrecht adviseert weggebruikers daarom om zaterdag alleen de auto te pakken als dat noodzakelijk is en zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.
loading

Loading