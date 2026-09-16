Eloise van Oranje: je kunt het nooit voor iedereen goed doen

Eloise van Oranje leest nauwelijks nare reacties op Instagram. In een dubbelinterview met haar moeder prinses Laurentien in LINDA vertelt Eloise dat ze zich niets aantrekt van negatieve opmerkingen die ze krijgt. "Niet omdat ik me ervoor afsluit, maar omdat ik altijd heb gedacht: een negatieve mening van iemand die niet dicht bij me staat, zegt vooral iets over die persoon. Daar word ik niet gelukkiger van, dus geef ik mijn aandacht liever aan andere zaken."

Ze vervolgt dat "het weleens gebeurt dat ik mijn dm's open en er eerst een meisje van mijn leeftijd zegt dat ik er zo goed uitzie en wil weten hoe mijn sportroutine is. Vervolgens een man van zestig die stuurt dat-ie me knap vindt. En daarna een moeder die zegt: je bent te dun, eet gewoon eens een hamburger. Dus ja, je kunt het nooit voor iedereen goed doen", concludeert ze.

Prinses Laurentien vindt het heel knap hoe haar 24-jarige dochter met al die meningen omgaat. "Jij bent zoveel verder dan ik zelf op jouw leeftijd was." Tegelijkertijd wil Laurentien haar dochter meegeven dat het ook belangrijk is om feedback te krijgen. "Als je je er helemaal voor afsluit, raak je geïsoleerd en kan het zijn dat je het sentiment dat leeft niet meer goed proeft." Eloise neemt naar eigen zeggen alleen de feedback van mensen mee "die dicht bij me staan en het beste met me voor hebben". "Maar ik luister niet naar wat er in de media allemaal over me wordt gezegd."

Op haar Instagramaccount deelt de gravin veel over mode, haar dagelijks leven en haar eigen modeonderneming, My Lima Lima. Dat leverde haar de titel 'gravinfluencer' op, een samenvoeging van haar adellijke titel gravin en het woord influencer.