Karol G en Rosalía kanshebbers bij Latin Grammy Awards

Karol G en Rosalía behoren tot enkele van de grootste kanshebbers bij de aankomende uitreiking van de Latin Grammy Awards. De zangeressen maken allebei zeven keer kans op een prijs, maakte The Latin Recording Academy bekend.

De Spaanse Rosalía maakt met Lux onder meer kans op de prijs voor album van het jaar en nummer van het jaar. Ook Karol G is in die categorieën genomineerd. Jorge Drexler en CA7RIEL & Paco Amoroso maken eveneens zeven keer kans op een award.

Songwriter en producer Edgar Barrera is volgens Billboard de grootste kanshebber met tien nominaties. Hij maakt onder meer kans op de awards voor songwriter en producer van het jaar, prijzen die hij al eens won. Het totale aantal nominaties in zijn carrière komt uit op 72. Barrera werkte onder meer mee aan het genomineerde album Tropicoqueta van Karol G.